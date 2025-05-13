Рабочий упал в пролет строящегося дома в Липецке
Несчастный случай произошел на стройке в микрорайоне «Елецкий» в Липецке. Пострадал рабочий, сообщает GOROD48 во вторник, 13 мая.
Накануне днем 36-летний мужчина упал в пролет строящегося дома. Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали закрытый перелом трех ребер, ушиб грудной клетки.
Похожий инцидент произошел ранее в мае в Приморье. Мужчина упал с 19-го этажа строящегося дома во Владивостоке. Выяснилось, что на стройплощадке нарушались правила безопасности.