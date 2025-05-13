Исторический музей приглашает москвичей отметить Международный день музеев

17 и 18 мая Исторический музей примет участие во всероссийских акциях «Ночь музеев» и «День музеев», приуроченных к Международному дню музеев. Тема акции этого года — «Герои». В эти дни посетители смогут ознакомиться с постоянной экспозицией музея со скидкой 50%. Акция распространяется на посещение Покровского собора, Музея Отечественной войны 1812 года и Палат бояр Романовых, а также на временные выставки («СВОЯСИ. Путь современного русского искусства», «Без права на забвение. К 80-летию победы в Великой Отечественной войне»).

17 и 18 мая 2025 года посетители Исторического музея, Музея Отечественной войны 1812 года, Палат бояр Романовых и Покровского собора смогут принять участие в мастер-классах, квестах, обзорных и тематических экскурсиях по основным экспозициям и выставкам, а также в специальных мероприятиях.

Центральным событием акции «Ночь музеев» станет «медленное чтение» блокадного дневника 17-летнего жителя Ленинграда Владимира Гришина. Юноша умер от голода в марте 1942 года, но успел оставить для будущих поколений трагическую хронику восьми дней зимы 1941–1942 годов.

В Покровском соборе посетителей ждёт программа «Соборные звоны». На исторической колокольне прозвучат основные типы православных звонов. Программа сопровождается рассказом о колокольне Покровского собора и собрании колоколов XVI–XIX веков, каждый из которых имеет собственную историю.

18 мая в рамках акции «День музеев» пройдёт лекция «Годы, опаленные войной: хроника музейной жизни. 1941–1945», в ходе которой будет рассказано о подвижническом труде сотрудников Исторического музея, сохранявших и приумножавших культурное наследие страны в годы Великой Отечественной войны. Часть музейных сотрудников была призвана в ряды Красной армии, многие вступили в народное ополчение; небольшая часть коллектива эвакуировала собрание музея в далекий Кустанай. Оставшиеся в музее, не покладая рук работали, приближая Великую Победу: одними из первых выезжали на места отгремевших сражений, собирая ценные материалы о войне, создавали выставки и читали лекции в госпиталях, на заводах, поднимая боевой дух в дни тяжелых испытаний.

Исторический музей также подготовил специальную программу для посетителей с инвалидностью. Взрослые посетители с особенностями интеллектуального развития смогут принять участие в экскурсии «Древняя Русь IX–XII веков», в ходе которой сотрудники Исторического музея не только расскажут о древнерусском князе и его дружине, о земледельцах, торговых людях и мастерах, но и проведут практическое занятие по письму на бересте. Для незрячих и слабовидящих детей и подростков разработано занятие по изготовлению своими руками изделий из редкого материала растительного происхождения — березового лыка.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте Исторического музея.