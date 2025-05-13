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Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдет в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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17 мая в Москве на территории парка «Зарядье» состоится Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов. Это пилотное мероприятие направлено на продвижение через ведущие онлайн-платформы отечественной продукции на китайском рынке — одном из наиболее емких и перспективных.

«Развитие российско-китайских отношений сегодня тесно связано с цифровыми коммуникациями и инновационными инструментами электронной торговли. Особое внимание уделяется расширению доступа малого и среднего предпринимательства к китайскому рынку через онлайн-платформы и совместные мероприятия. Эти инициативы создают прямой диалог между бизнесами, упрощают торговые процедуры и способствуют эффективной взаимной интеграции российских и китайских компаний в экономику, открывая новые возможности для роста и сотрудничества двух стран», — подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Соорганизаторами ярмарки выступают Минпромторг России, Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и Агентство стратегических инициатив. Официальный партнер — правительство Москвы. Мероприятие проводится при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле и включено в программу Годов культуры России и Китая в 2024–2025 гг. Проект реализуется в рамках программы по продвижению отечественной продукции под национальным брендом «Сделано в России», утвержденной в этом году по поручению президента, а также во исполнение поручений президента России Владимира Путина по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

«Это важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления и диверсификации российско-китайских торгово-экономических связей, расширения каналов взаимного товарообмена. Мы рассчитываем, что этот проект станет успешным примером эффективного использования цифровых технологий в международной торговле», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

Ярмарка онлайн-продаж в​ Москве даст старт фестивалю-ярмарке «Сделано в России», которая пройдет в Харбине с 17 по 21 мая. Мероприятия создадут единую платформу для продвижения российского экспорта по физическим и электронным каналам продаж.

Мероприятие пройдет в специально оборудованном павильоне в историческом центре Москвы, где будет организована продолжительная онлайн-трансляция, во время которой блогер из Китая расскажет о российских товарах и предложит их приобрести в режиме реального времени через международную платформу электронной торговли Kuaishou.

«В один день с мероприятием в Москве в городе Харбине откроется фестиваль-ярмарка под брендом «Сделано в России», где будет представлена продукция более ста отечественных компаний. Проводя подобные акции и продвигая национальный бренд, мы стремимся укрепить позиции российских производителей на китайском рынке, а также познакомить широкую зарубежную аудиторию с культурным и ценностным наследием нашей страны», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В современном мире, наряду с организацией продаж через электронные торговые площадки (маркетплейсы), сотрудничество с популярными блогерами и стримерами становится эффективным механизмом продвижения продукции и повышения узнаваемости бренда на зарубежных рынках.

«Впервые мы проводим мероприятие с блогером, у которого 110 млн подписчиков. Такого еще не было. Это новый шаг и опыт, важный для экспортеров, и хороший пример для российских блогеров. Мы видим значительное усиление взаимодействия российского и китайского бизнеса в рамках деловых мероприятий, что, безусловно, способствует стабильному росту спроса на российские товары в Китае, в том числе благодаря развитию современных онлайн-инструментов — цифровых каналов и маркетплейсов. Российские компании успешно интегрируются в этот формат, и мы прилагаем все усилия для его дальнейшего развития и стимулирования спроса на продукцию российского бизнеса», — отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Успешное продвижение национальных брендов требует не только технических решений и применения современных инструментов продаж, но и учета культурных особенностей, создания эмоциональной связи с аудиторией.

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