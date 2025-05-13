Реконструкция тепломагистрали началась в Выборгском районе Петербурга
Реконструкция тепломагистрали началась в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Работы проведут специалисты «ТЭК СПб», сообщает пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению во вторник, 13 мая.
Коммунальщикам предстоит обновить более 2,5 тыс. м тепловых сетей диаметром 50–600 мм по улице Есенина от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса с вводом в квартал 32 Шувалово — Озерки.
Устаревшую тепломагистраль заменят современными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции. На них установлена система оперативного дистанционного контроля, которая сигнализирует о намокании изоляционного слоя и позволяет предотвратить развитие дефектов на ранних стадиях.
По данным телеканала «78», реконструкция повысит надежность теплоснабжения 50 зданий. Завершить работы планируется до конца 2026 года. На время ремонта горожан будут обеспечивать горячим водоснабжением по временной тепловой сети: смонтировано уже более 1,2 тыс. м труб.
Ранее в мае сообщалось, что в Петербурге и Ленинградской области начинается плановое отключение горячей воды. График профилактических работ уже утвержден.