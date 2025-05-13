В Хабаровском крае обновят автобусный парк на 50 млн рублей

В Хабаровском крае обновляют парк пассажирских автобусов для перевозок в муниципалитетах. Это проводится по поручению главы региона Дмитрия Демешина. В этом году на эти цели выделили 50 млн рублей. Субсидии предусмотрены в рамках региональной государственной программы «Развитие транспортной системы».

Как поясняет ИА AmurMedia, краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства каждый год проводит отбор муниципалитетов для предоставления субсидии на условиях софинансирования. В этом году заявки подали 10 муниципалитетов. Они планируют приобрести 12 автобусов.

В профильном ведомстве подчеркнули, что кроме предоставления субсидии там содействуют при подборе поставщиков техники, осуществляют постоянный контроль по ее доставке. Отбирают продукцию российских производителей, учитывают дорожные и климатические особенности местности. Предпочтение отдается машинам оранжевого цвета, чтобы обеспечить узнаваемость в транспортном потоке.

До конца года новую технику поставят в Амурский, Вяземский, Николаевский и Солнечный районы, Амурск, Чегдомын, Николаевск-на-Амуре, Солнечный, Охотский округ и в Эльбан. Транспорт будет работать на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам.

Ранее сообщалось, что в России на границе с Китаем планируется построить новый автомобильный пункт пропуска, он сможет принимать 1 млн человек в год. К проектированию на острове Большой Уссурийский намерены приступить уже в этом году.