Агент Депардье объяснил приговор актеру давлением общества

Приговор актеру Жерару Депардье по делу о домогательствах продиктован давлением современного общества, а не стремлением к чистому правосудию. Об этом «Известиям» 13 мая сообщил агент актера Арно Фрилле.

«Трудно не увидеть за этим решением нежелание противостоять давлению современного общества, в котором страх перед общественным осуждением, кажется, перевешивает стремление к чистому и беспристрастному правосудию», — подчеркнул он.

По мнению Фрилле, несмотря на аргументы защиты, судья предпочел «подчиниться диктату СМИ», а не проявить мужество, необходимое для вынесения решения, основанного на законе и фактах. Он добавил, что такое решение суда указывает на желание избежать разногласий, а не соответствовать нормам правосудия.

«Здесь обвинение равносильно признанию виновным. А оспаривание обвинений равносильно новому осуждению. Жерар собирается подать апелляцию», — заключил агент актера.

Ранее в этот день суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах по отношению к двум коллегам на съемочной площадке. Уточняется, что актера приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с дополнительным двухлетним лишением гражданских прав, в частности запретом на участие в выборах. Его также внесли в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Ранее, 26 марта, Депардье на заседании суда по делу о сексуальных домогательствах попытался оправдаться. Он признался, что однажды схватил коллегу за бедра. В этот же день агент артиста Арно Фрилле заявил в беседе с «Известиями», что Депардье не собирается признавать вину по делу о домогательствах. По его словам, актер считает нынешнюю практику обвинения культурных деятелей по ложным заявлениям «жалким и печальным зрелищем».

О начале суда по делу о домогательствах сообщалось в октябре 2024 года. Его обвинили в сексуальном насилии в отношении двух участниц съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.