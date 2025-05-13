34 проекта поборются за Гран-при пятого сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Пятый сезон всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проходит при поддержке Министерства спорта России по государственной программе «Спорт России», приближается к кульминации. 12 мая экспертный совет объявил 34 лучших проекта, вышедших в финал — их авторы получат доступ к специальному образовательному акселератору, который пройдет с 13 по 20 мая и поможет участникам улучшить навыки создания презентаций. Эти знания пригодятся им на защите проектов перед экспертным советом с 21 по 23 мая, по результатам которой на торжественной церемонии награждения будут объявлены победители в номинациях конкурса и обладатель Гран-при.

По пять проектов-финалистов представлены в номинациях «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Безграничные возможности» и «Трансформация в спорте», по три — в специальных партнерских номинациях «Медиа», «Спортивный туризм» и «Корпоративный спорт». Регионами — лидерами по количеству проектов, вошедших в финал, стали Москва (семь проектов), Калининградская, Нижегородская, Ярославская, Московская, Самарская, Челябинская, Мурманская области и Республика Карелия — по два финалиста.

Главная задача «Ты в игре» — находить и отмечать яркие полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни. Победители в каждой из основных номинаций конкурса получат 300 тыс. рублей на развитие своих проектов, а лучший проект сезона — Гран-при размером 1 млн рублей. Торжественная церемония награждения пройдет в июне в Москве.

Прием заявок для участия в пятом сезоне всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» проходил с 28 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года. В этом году из всех регионов России поступило рекордное число заявок — 5582. Самыми популярными спортивными направлениями стали футбол, фитнес, бег, волейбол, гимнастика и секции военно-прикладных направленностей.

Лидерами по количеству участников стали Москва (315), Краснодарский край (287), Республика Татарстан (240) и Санкт-Петербург (224). Также в число самых активных вошли Свердловская, Московская, Новосибирская, Нижегородская, Ростовская и Челябинская области, представители которых подали по более чем 100 заявок.

Самой популярной из основных номинаций конкурса на этот раз стала «Точка старта» (1400 заявок), ненамного опередившая направление «Дети в спорте» (1363). Далее следуют «Масштаб» (1046), «Безграничные возможности» (583) и «Трансформация в спорте» (450). В номинациях от партнеров конкурса традиционно лидером стал «Спортивный туризм» (340 заявок), на втором месте «Корпоративный спорт» (233), на третьем — «Медиа» (167).

В экспертный совет «Ты в игре» в пятом сезоне вошли: олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух, заслуженный журналист России Дмитрий Губерниев и другие авторитетные представители спортивной сферы.