Дилер назвал цены на новый кроссовер Omoda C7 в России

Новый кроссовер Omoda C7 в России будет стоить ориентировочно от 2,99 млн до 3,6 млн рублей. Об этом рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, передает «Российская газета» 13 мая.

Российская премьера Omoda C7 запланирована на конец мая, тогда цены будут объявлены официально, сообщили в пресс-службе марки.

Спецификации Omoda C7 уже опубликованы на официальном сайте марки. Модель получила безальтернативный 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (275 Нм) в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, привод может быть передним либо полным.

Автомобиль будет представлен в пяти комплектациях. В начальном исполнении кроссовер имеет 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, задний парктроник и камеру заднего вида, «зимний пакет», электропривод багажника, отделку салона из экокожи, 15,6-дюймовый центральный экран мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, цифровую приборную панель диагональю 8,9 дюйма и другие опции.

В самой дорогой комплектации будут доступны 19-дюймовые диски, панорамный люк, система кругового обзора, комплекс ассистентов с адаптивным круиз-контролем, передние кресла с вентиляцией и электрорегулировками.

Накануне сообщалось, что в конце мая в России начнутся продажи кроссоверов под новым брендом Nordcross. На рынок выйдет модель 001, которая является китайским Lynk & Co 09 и делит платформу с Volvo XC90.

Также 12 мая стало известно, что официальные продажи гибридных кроссоверов китайской марки Li Auto (Lixiang) в России начнутся в конце мая 2025 года. Интересы бренда Li Auto в РФ представляет китайский концерн Sinomach Auto.