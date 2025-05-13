Дело возбудили после падения рабочего с 19-го этажа на стройке в Приморье
СУ СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело после падения мужчины с 19-го этажа строящегося дома во Владивостоке. Инцидент произошел в начале мая на стройке на улице Маковского.
Установлено, что на строительной площадке многоэтажного дома нарушались правила безопасности: не были установлены защитные ограждения. В результате рабочий сорвался с 19-го этажа и погиб.
Как уточняет ИА PrimaMedia, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности на объектах».
В марте сообщалось, что в Артеме (Приморский край) проводится проверка по факту гибели маляра. Рабочий сорвался с высоты на строительной площадке. Мужчина выполнял высотные работы на месте строительства Артемовской ТЭЦ-2. В результате несчастного случая рабочий упал и получил смертельные травмы.