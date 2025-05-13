Мистическая драма «Белый пароход» выходит в прокат 19 июня

Мистическая драма Инги Шепелевой «Белый пароход» выходит в прокат 19 июня. Картина является первым углеродно-нейтральным российским фильмом и рассказывает историю любви якутской учительницы-хормейстера и приезжего директора музыкальной школы, назначенного по направлению из Москвы.

Фильм является режиссерским дебютом Шепелевой и раскрывает проблематику поиска истинного пути, различий и необходимости пересобрать представление об отношениях разных народом с разным культурным, мифологическим и историческим опытом.

Съемки проходили в Якутске и его пригородах. В нем участвовали профессиональные и непрофессиональные актеры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска.

«Белый пароход» — первый российский фильм с полностью компенсированным углеродным следом. Так, во время съемок команда использовала многоразовую посуду, сортировала мусор, выбирала более экологичные материалы. В качестве завершающего шага команда фильма организует высадку деревьев.

«Я как режиссер и автор сценария с трепетом жду даты выхода фильма «Белый пароход» в прокат. Мы делали этот фильм с большой любовью, мы не боялись нового киноязыка, экспериментировали с условностью. Я очень надеюсь, что каждый зритель найдет в этом фильме что-то свое: кто-то — историю любви, кто-то — производственную драму, кто-то — мистический эпос, а кто-то — абсурдную комедию характеров», — поделилась Шепелева.

Кинолента создана при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм». Дистрибьютором «Белого парохода» является кинопрокатная компания К24.

7 мая совместный российско-китайский фильм «Красный шелк» первым среди российских картин получил «печать дракона» для неограниченного проката в КНР. Уточнялось, что начало показов совместного российско-китайского проекта в республике планируется в сентябре во время визита президента РФ Владимира Путина.

Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин назвал показ фильма в годовщину победы страны над милитаристской Японией глубоко символичным знаком.