Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Мир
BI узнал о намерении НАТО изменить военную доктрину из-за превосходства РФ
Общество
Суд заочно приговорил экс-банкира Пугачева к 14 годам колонии
Мир
Суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах
Армия
Росгвардия обнаружила более 70 кг взрывчатки в замаскированном тайнике в ЛНР
Мир
Трамп прилетел в Саудовскую Аравию в рамках первого зарубежного турне
Экономика
Число студий в новостройках Москвы за год сократилось на 13%
Мир
Bloomberg сообщил о снятии Китаем запрета на поставки Boeing США
Мир
По меньшей мере шесть человек погибли в Триполи на фоне столкновений
Экономика
В Приморье возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 121 млн рублей
Спорт
Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ
Культура
Путин поручил создать в Москве театр современной драмы патриотической тематики
Мир
Захарова заявила о точечном ответе Польше на закрытие генконсульства РФ в Кракове
Общество
Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет
Мир
СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии
Мир
В отношении главы минпромторга Новосибирской области завели уголовное дело
Мир
ФБР приказало своим агентам уделять больше внимания мигрантам

Мистическая драма «Белый пароход» выходит в прокат 19 июня

0
Фото: Сайдам Барыл
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мистическая драма Инги Шепелевой «Белый пароход» выходит в прокат 19 июня. Картина является первым углеродно-нейтральным российским фильмом и рассказывает историю любви якутской учительницы-хормейстера и приезжего директора музыкальной школы, назначенного по направлению из Москвы.

Фильм является режиссерским дебютом Шепелевой и раскрывает проблематику поиска истинного пути, различий и необходимости пересобрать представление об отношениях разных народом с разным культурным, мифологическим и историческим опытом.

Съемки проходили в Якутске и его пригородах. В нем участвовали профессиональные и непрофессиональные актеры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска.

«Белый пароход» — первый российский фильм с полностью компенсированным углеродным следом. Так, во время съемок команда использовала многоразовую посуду, сортировала мусор, выбирала более экологичные материалы. В качестве завершающего шага команда фильма организует высадку деревьев.

«Я как режиссер и автор сценария с трепетом жду даты выхода фильма «Белый пароход» в прокат. Мы делали этот фильм с большой любовью, мы не боялись нового киноязыка, экспериментировали с условностью. Я очень надеюсь, что каждый зритель найдет в этом фильме что-то свое: кто-то — историю любви, кто-то — производственную драму, кто-то — мистический эпос, а кто-то — абсурдную комедию характеров», — поделилась Шепелева.

Кинолента создана при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм». Дистрибьютором «Белого парохода» является кинопрокатная компания К24.

Ну поглядим: «Союзмультфильм» выходит на китайский рынок
Как оценили сотрудничество эксперты и что увидят зрители в Поднебесной

7 мая совместный российско-китайский фильм «Красный шелк» первым среди российских картин получил «печать дракона» для неограниченного проката в КНР. Уточнялось, что начало показов совместного российско-китайского проекта в республике планируется в сентябре во время визита президента РФ Владимира Путина.

Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин назвал показ фильма в годовщину победы страны над милитаристской Японией глубоко символичным знаком.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025