В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет творческая встреча с участниками группы «Альянс»
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет творческая встреча с участниками группы «Альянс»
15 мая в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится творческая встреча с музыкантами группы «Альянс», посвященная 65-летнему юбилею вокалиста Игоря Журавлева.
Участники:
-Игорь Журавлев, вокалист и гитарист группы «Альянс»;
-Андрей Туманов, бас-гитарист группы «Альянс»;
-Герман Штром, вокалист, клавишник и гитарист группы «Альянс».
«Альянс» - культовая new wave и этно-рок группа, основанная 1981 году.
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