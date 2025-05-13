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Более 1 тыс. порций пельменей продали на гастрофестивале в Комсомольске

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В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края прошел семейный гастрономический фестиваль «ДеньПельмень». Он проводился на Театральной площади города.

Мероприятие собрало 10 тыс. участников. Программы была наполнена спортивными и развлекательными активностями, в которых участвовали семейные команды и молодежь. Для гостей подготовили мастер-классы, ярмарку художественных изделий декоративно-прикладного творчества, выступления местных команд КВН и творческих коллективов.

На гастрофестивале предлагали пельмени, приготовленные организациями общепита и производителями готовой продукции города. Всего за день фестиваля удалось продать 1280 порций пельменей, 0,5 т замороженных полуфабрикатов, а также сварить 0,5 т бульона.

Предприятия общепита и производители принимали участие в конкурсе на лучшие пельмени. Их оценивало международное жюри. В его состав вошли представители КНР — сотрудники Института Конфуция при Амурском гуманитарно-педагогическом университете, пишет ИА AmurMedia.

Фестиваль проводился при поддержке краевого министерства туризма. Он соответствовал целям нацпроекта «Семья», разработанного по поручению президента Владимира Путина.

Ранее россияне назвали самые популярные читмилы. Среди «вредной» еды в лидерах у россиян — сладости: шоколадки, торты и мороженое (35%). Это следует из результатов исследования федеральной сети фитнес-клубов DDX Fitness. Второе место занял фастфуд — бургеры и картошка фри (20,5%). Замыкает тройку популярности азиатская кухня — роллы и воки (16%). Пицца привлекает лишь 11% респондентов, а домашняя жареная картошка и пельмени — 10%.

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