Более 1 тыс. порций пельменей продали на гастрофестивале в Комсомольске
В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края прошел семейный гастрономический фестиваль «ДеньПельмень». Он проводился на Театральной площади города.
Мероприятие собрало 10 тыс. участников. Программы была наполнена спортивными и развлекательными активностями, в которых участвовали семейные команды и молодежь. Для гостей подготовили мастер-классы, ярмарку художественных изделий декоративно-прикладного творчества, выступления местных команд КВН и творческих коллективов.
На гастрофестивале предлагали пельмени, приготовленные организациями общепита и производителями готовой продукции города. Всего за день фестиваля удалось продать 1280 порций пельменей, 0,5 т замороженных полуфабрикатов, а также сварить 0,5 т бульона.
Предприятия общепита и производители принимали участие в конкурсе на лучшие пельмени. Их оценивало международное жюри. В его состав вошли представители КНР — сотрудники Института Конфуция при Амурском гуманитарно-педагогическом университете, пишет ИА AmurMedia.
Фестиваль проводился при поддержке краевого министерства туризма. Он соответствовал целям нацпроекта «Семья», разработанного по поручению президента Владимира Путина.
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