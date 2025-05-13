Кобахидзе заявил о молчании США по поводу перезагрузки отношений с Грузией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу заявил о недоумении в связи с молчанием Вашингтона по поводу перезагрузки отношений двух стран. Текст письма был опубликован 13 мая.

«Несколько недель назад я обратился к вам с письмом о грузино-американских отношениях. Указанному письму предшествовали мои публичные заявления, где я открыто выражал готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство Грузии и США с чистого листа и с конкретным путеводителем. Однако ответа на наше письмо и публичные заявления мы до сих пор не получили», — говорится в тексте, опубликованном на странице Кобахидзе в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он добавил, что коммуникация на высшем уровне между властями Грузии и США по-прежнему не состоялась. Премьер-министр отметил, что такое поведение Вашингтона удивительно для Грузии и ее народа.

Кобахидзе напомнил, что Грузия помогала США в Ираке и Афганистане и отправила туда самый большой контингент в расчете на душу населения, что, по словам политика, сэкономило Вашингтону $2,5 млрд.

30 ноября 2024 года Госдепартамент США заявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией. В Соединенных Штатах выразили сожаление, что Грузия решила приостановить вопрос о вступлении в Евросоюз.

Позже, 5 декабря, в Вашингтоне сообщили о готовности ввести дополнительные санкции в связи с протестами в Грузии. Занимавший на то время пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что США «решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие партии «Грузинская мечта» в отношении граждан Грузии».