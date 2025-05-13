Глава минздрава США Кеннеди искупал внуков в кишащей бактериями реке

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди – младший искупал внуков в реке, кишащей бактериями, которая находится недалеко от Вашингтона. Об этом 12 мая проинформировала американская газета The New York Times.

«Кеннеди-младший опубликовал в воскресенье свои фотографии и своих внуков, плавающих в загрязненном ручье Вашингтон, где купание запрещено, поскольку он используется для слива канализации», — говорится в публикации.

Как уточнило издание, Кеннеди-младший вместе с внуками искупался в канале Рок-Крик, который протекает через большую часть северо-запада Вашингтона. Эту реку используют для отвода излишков сточных вод и ливневых вод во время дождей.

«В канале широко распространено фекальное загрязнение и высокий уровень бактерий, включая кишечную палочку. Город запретил купание во всех своих водных путях более 50 лет назад из-за распространенного загрязнения Рок-Крика и других близлежащих рек», — отметило издание.

Однако Кеннеди-младший не обратил на это внимание и поделился снимками в социальной сети X. На них можно увидеть внуков и его самого, полностью погруженного в воду.

Ранее, 14 февраля, Кеннеди-младший сообщил, что граждане США наиболее часто заболевают среди всех жителей мира. По его словам, Соединенные Штаты закупают 70% всех лекарственных препаратов в мире.