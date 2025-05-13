Новый мост через Биру в Биробиджане построят по новым технологиям
ЕАО ждет масштабное обновление дорожной инфраструктуры. Работы начались во всех муниципальных образованиях автономии. Их выполняют по поручению врио губернатора Марии Костюк.
Безопасные и комфортные условия для передвижения автомобилей и пешеходов в регионе создадут благодаря концессионным соглашениям и при федеральной поддержке, пишет ИА EAOMedia.
По словам Костюк, в ближайшее время начнется возведение нового моста через реку Бира в Биробиджане. Он будет автомобильно-пешеходным и обеспечит безопасное движение по городу круглый год. Он появится на месте старого моста.
При строительстве переправы будут использоваться современные технологии, ее возведут из неразрезных сталежелезобетонных балок. Благодаря этому удастся сократить время строительства и сохранить параметры устойчивости. На время строительства рядом установят временный транспортно-пешеходный мост, чтобы обеспечить связь между частями города и не допустить возникновения пробок.
Сейчас идет работа над геологическими изысканиями. Затем начнутся разработка проекта нового сооружения и его экспертиза. Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через Биру региональные власти заключили с ООО «ИФР — Восток 1».
Ранее сообщалось о планах отремонтировать мост через реку Щукинка-3 на дороге Биробиджан — Унгун — Ленинское и мост через реку Малая Самарка на дороге Биробиджан — Амурзет. Работы должны были проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».