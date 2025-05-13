В Подмосковье отремонтировали 70 детских горок за месяц
Более 70 горок, установленных на детских площадках, отремонтировали в Московской области по итогам апреля текущего, 2025 года. Об этом во вторник, 13 мая, сообщает региональное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наибольший объем работ провели в Раменском, Люберецком и Одинцовском районах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Инспекторы регулярно проверяют игровые зоны и выявляют дефекты. Информацию о результатах проверки направляют специалистам для устранения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2025 году планируется строительство 12 объектов физкультуры и спорта. Один из них, тренировочный футбольный центр, появится в Реутово.