Все реки Хабаровского края освободились ото льда

В Хабаровском крае завершилось половодье. Масштабные подтопления не фиксируются. Таковы данные Дальневосточного управления гидрометеослужбы.

Пока уровень Амура в черте Хабаровска превышает норму на 80 см, но вода должна опуститься на 5–10 см в ближайшие двое суток. Спасатели продолжают мониторинг обстановки.

Кроме того, локальные подтопления зафиксированы в пойме Амура у Богородского, на реках Сукпай, Уссури и Бурея. Там вода поднимается на 10–70 см.

По словам первого замглавы краевого комитета по гражданской защите Павла Листратенко, которые приводит ИА AmurMedia, реки полностью освободились ото льда, половодье завершилось, но осторожность необходимо соблюдать. Особенно вниаательными надо быть охотникам, рыбакам и туристам, так как за нарушение правил безопасности их могут оштрафовать.

Спасательная служба призывает местных жителей избегать рискованных ситуаций на воде и у воды, контролировать детей.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что уровень воды в реке Ишим, расположенной в Тюменской области, за сутки повысился на 38 см и достиг 872 см. Уровень отметки «опасное явление» был превышен в городе Ишиме на 22 см.