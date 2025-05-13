В Себежском лесу нашли ручную гранату времен ВОВ
Взрывоопасный предмет обнаружили в лесном массиве Себежского района. Боеприпас нашли вблизи деревни Кохихи 12 мая, сообщает главное управление МЧС России по Псковской области.
Специалисты группы разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки идентифицировали находку как ручную гранату РГ-42 времен Великой Отечественной войны.
Как отмечает Псковская лента новостей, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112.
В начале апреля в Себежском муниципальном округе также нашли 12 боеприпасов времен ВОВ. Взрывоопасные предметы обнаружили вблизи деревни Дуброво.