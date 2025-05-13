Двое сотрудников МЧС погибли при атаке дрона ВСУ во время тушения пожара в Луганске
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- Двое сотрудников МЧС погибли при атаке дрона ВСУ во время тушения пожара в Луганске
Двое сотрудников МЧС России погибли в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время тушения пожара в Луганске. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
«При исполнении служебного долга трагически погибли начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко», — говорится в Telegram-канале.
Отмечается, что Пронько служил в системе 18 лет, его неоднократно отмечали ведомственными наградами. У погибшего остались двое детей. Савенко пришел на службу в МЧС пять лет назад, зарекомендовав себя профессионалом и отважным человеком, у него осталась пожилая мама.
По данным МЧС, двое сотрудников также находятся под наблюдением врачей, еще 13 специалистов проходят амбулаторное лечение.
Об атаке трех ударных дронов ВСУ на асфальтобетонный завод, в результате которой произошло возгорание, этим утром сообщило правительство Луганской Народной Республики (ЛНР). Уточнялось, что украинский дрон, в результате атаки которого погибли сотрудники МЧС, совершил атаку менее чем через час после первого инцидента.