В Петербурге мальчик попал в больницу с батарейкой в пищеводе
В Санкт-Петербурге мальчика 2017 года рождения госпитализировали после того, как он проглотил батарейку. Проводится проверка, сообщает телеканал «78» во вторник, 13 мая.
Инцидент произошел накануне вечером в Московском районе. В 18:50 из квартиры дома № 6 по 2-му Предпортовому проезду ребенка доставили в детскую городскую больницу.
Врачи диагностировали у пациента инородное тело в пищеводе. Он находится в тяжелом состоянии. За полтора часа для этого пострадавший проглотил батарейку из-за недосмотра родителей.
Обстоятельства несчастного случая с несовершеннолетним выясняют правоохранители.
Ранее в апреле похожий случай произошел в Ленинградской области. Двухлетний ребенок проглотил средство от тараканов по недосмотру матери.