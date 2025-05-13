Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Мир
Европарламент начал расследование поездки депутатов в Москву на празднование Победы
Мир
В ФРГ сообщили о желании США возобновить поставки газа по «Северному потоку — 2»
Мир
Суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах
Мир
Эрдоган призвал НАТО не быть частью конфликта на Украине
Мир
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы Румынии
Общество
В Дагестане возбудили дело о терроризме после нападения на полицейских
Мир
В Пакистане заявили о гибели 11 военных в ходе конфликта с Индией
Общество
ГД одобрила законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей
Мир
В НАТО признали отставание от России в эффективности РЭБ
Культура
Режиссеры из Якутии представят свои проекты на кинорынке в Каннах
Мир
Путин заявил о готовности Запада назло РФ нанести ущерб собственной экономике
Мир
Захарова призвала экс-президента Литвы обсудить ядерные зонтики с Францией
Общество
Напавший на корреспондента телеканала «78» мужчина оказался экс-сотрудником УФСИН
Мир
СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии
Мир
В отношении главы минпромторга Новосибирской области завели уголовное дело
Мир
Каллас признала желание европейских компаний торговать с Россией
Партнерский материал

«Авито» запустил интерактивный урок по интернет-безопасности

0
EN
Фото: пресс-служба «Авито»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл
Реклама. Рекламодатель ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ", ИНН 7710668349, erid:2VfnxxN4Mpc

Компания «Авито» провела открытые уроки, посвященные запуску своего интерактивного тренажера «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете» в рамках проекта «Урок цифры», рассказали в пресс-службе классифайда.

Уроки прошли в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге, а также в школах в Нижнем Новгороде, Видном, Тамбове и Самаре. Одновременно с этим виртуальный тренажер проходят сотни тысяч школьников на обычных уроках информатики и классных часах. До конца мая открытые уроки пройдут еще в 11 городах.

Во время уроков школьники узнают об основных правилах защиты в интернете и познакомятся с работой специалистов, которые каждый день работают над безопасностью пользователей. А после могут проверить полученные знания с помощью интерактивного тренажера, который включает в себя три уровня сложности: для начальной школы, для средних классов и для старшеклассников. В зависимости от уровня ученики примерят на себя роли антифрод-детектива, аналитика, ML-инженера или менеджера продукта. Тренажер можно пройти и дома, самому или вместе с родителями — на сайте проекта «Урок цифры».

В поддержку проекта «Авито» запускает конкурс. Среди тех, кто получит оценку «5+» за прохождение тренажера, будут разыграны гаджеты, билеты на концерты звезд и сертификат на 500 тыс. рублей на путешествие по России. Также за правильное решение заданий школьники получают виртуальные баллы, которые смогут направить на помощь людям или животным прямо внутри игры. Впоследствии «Авито» конвертирует баллы в реальные средства и переведет в фонды «Рэй» и «Обнаженные сердца» или на приобретение инвентаря для «Лиза Алерт».

«Цифровой мир открывает невероятные возможности, но требует осознанности и умения противостоять киберугрозам. Занятие ’Урока цифры’ не просто учит школьников защищать свои данные — оно воспитывает поколение, которое будет формировать безопасное онлайн-пространство», — говорит директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025