«Авито» запустил интерактивный урок по интернет-безопасности

Реклама. Рекламодатель ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ", ИНН 7710668349, erid:2VfnxxN4Mpc

Компания «Авито» провела открытые уроки, посвященные запуску своего интерактивного тренажера «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете» в рамках проекта «Урок цифры», рассказали в пресс-службе классифайда.

Уроки прошли в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге, а также в школах в Нижнем Новгороде, Видном, Тамбове и Самаре. Одновременно с этим виртуальный тренажер проходят сотни тысяч школьников на обычных уроках информатики и классных часах. До конца мая открытые уроки пройдут еще в 11 городах.

Во время уроков школьники узнают об основных правилах защиты в интернете и познакомятся с работой специалистов, которые каждый день работают над безопасностью пользователей. А после могут проверить полученные знания с помощью интерактивного тренажера, который включает в себя три уровня сложности: для начальной школы, для средних классов и для старшеклассников. В зависимости от уровня ученики примерят на себя роли антифрод-детектива, аналитика, ML-инженера или менеджера продукта. Тренажер можно пройти и дома, самому или вместе с родителями — на сайте проекта «Урок цифры».

В поддержку проекта «Авито» запускает конкурс. Среди тех, кто получит оценку «5+» за прохождение тренажера, будут разыграны гаджеты, билеты на концерты звезд и сертификат на 500 тыс. рублей на путешествие по России. Также за правильное решение заданий школьники получают виртуальные баллы, которые смогут направить на помощь людям или животным прямо внутри игры. Впоследствии «Авито» конвертирует баллы в реальные средства и переведет в фонды «Рэй» и «Обнаженные сердца» или на приобретение инвентаря для «Лиза Алерт».

«Цифровой мир открывает невероятные возможности, но требует осознанности и умения противостоять киберугрозам. Занятие ’Урока цифры’ не просто учит школьников защищать свои данные — оно воспитывает поколение, которое будет формировать безопасное онлайн-пространство», — говорит директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.