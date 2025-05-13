Глава Минпросвещения сообщил о готовности регионов РФ к проведению ОГЭ и ЕГЭ
Российские регионы готовы к проведению основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ). Об этом 13 мая сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«У нас в целом система готова к проведению ЕГЭ, ОГЭ. Соответствующие доклады мы получили от всех регионов», — заявил он на совещании по готовности к проведению ГИА в 2025 году.
По его словам, Рособрнадзор совместно с региональными министерствами проверил все пункты проведения экзаменов.
Кравцов уточнил, что итоги пересдач ЕГЭ 3 и 4 июля направят в регионы не позднее 15 июля. Он подчеркнул, что это позволит своевременно подать документы в высшие учебные заведения.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 14 апреля сообщил о синхронизации с 1 сентября образовательных программ российских школ с ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, он назвал важным шагом ограничение количества контрольных и проверочных, в том числе Всероссийской проверочной работы (ВПР). Ожидается, что их долю в общем объеме учебного времени уменьшат до 10%.