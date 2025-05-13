Трансформацию мирового платежного рынка обсудят на ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года, который пройдет с 18 по 21 июня, состоится сессия «Платежи обесцениваются? Трансформация мирового платежного рынка».

Участники обсудят возможность объединения усилий всех игроков рынка в условиях конкуренции для разработки инновационных сервисов под запросы потребителей, роль платежной системы в формировании новой среды для кооперации и стремления компаний понять желания потребителя.

Особое внимание спикеры уделят глобальному тренду — переходу от комиссионных доходов к монетизации дополнительных услуг, связанных с платежами. Участники расскажут, какую роль в этом сыграли Big Tech и с чем связана такая тенденция.

В сессии примет участие генеральный директор, председатель правления Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. Он обсудит актуальные вопросы безналичных платежей, акцентируя внимание на инновациях и их влиянии на финансовую экосистему.

«Уже всем стало ясно, что будущее платежного рынка напрямую связано с разработкой и внедрением современных технологических сервисов. Именно на их основе игроки могут конкурировать за клиентов и внимание общества. Однако для обеспечения непрерывного развития платежной индустрии критически важно предоставлять всем сторонам равный доступ к технологиям, только в этом случае отрасль будет развиваться гармонично», — прокомментировал Дмитрий Дубынин.

Среди других тем сессии — усиление роли цифровых экосистем и создание нового пространства для конкуренции с помощью оверлейных сервисов — технологических надстроек, расширяющих функционал платежных платформ.

Также спикеры рассмотрят стратегии, позволяющие эффективно балансировать между конкуренцией и кооперацией, предоставляя банкам возможность соперничать на равных с Big Tech.

Сессия пройдет в рамках тематического блока «Мировая экономика: новая платформа глобального роста». Организатор — Фонд Росконгресс.