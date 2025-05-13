СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Следственный комитет (СК) России возбудит уголовное дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба СК России в Telegram-канале.
По словам Председателя СК России Александра Бастрыкина, после инцидента будет возбуждено уголовное дело и установлены все обстоятельства произошедшего.
Уточняется, что неизвестные облили краской памятник воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии у села Руска Хынчештского района.
12 мая глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением «Бронзового солдата» — памятника воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Уточняется, что это не первый случай вандализма в отношении мемориала солдатам Советской армии.