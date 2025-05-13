Мишустин указал на важность независимости России от импортных компонентов

Россия должна иметь независимость от импортных комплектующих и компонентов для надежного функционирования всех объектов критической инфраструктуры в стране. Об этом 13 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем стратегического комитета компании группы Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) Андреем Канунниковым.

«Для надежного функционирования всех объектов критической инфраструктуры, а это и энергетика, и транспорт, и стратегические предприятия, конечно, нужно обеспечивать независимость от иностранных комплектующих и компонентов, в том числе в части коммутационного и защитного низковольтного оборудования», — отметил он.

По словам премьер-министра, КЭАЗ изготавливает электротехническую продукцию, которая важна для распределения электрической энергии и выполнения задач по укреплению промышленного и технологического суверенитета государства.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин 20 апреля сообщил, что Россия занимает ведущие мировые позиции в цифровизации, несмотря на многочисленные взломы оборудования. Он уточнял, что программы по замещению иностранных информационно-коммуникационных технологий показывают результат.

1 апреля Мишустин заявил, что российская сторона сохраняет лидирующие позиции на мировых энергорынках, несмотря на действие западных санкций. Он уточнял, что в стране активно расширяются логистические маршруты в направлениях дружественных государств. При этом одновременно надежно обеспечиваются собственные потребности РФ.