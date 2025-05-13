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В Санкт-Петербурге четвероклассника два месяца избивали в школе из-за 300 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге четвероклассника два месяца подвергали насилию в школе из-за долга за вейп, который составлял 300 рублей. Об этом 13 мая «Известиям» рассказала его мать.

«Каждый день его избивали за то, что у нас на территории школы любят курить вейпы. К сожалению, школа об этом прекрасно знала, и в один прекрасный момент у меня ребенок взял в долг этот вейп. Мы перестали ему уже давать денег, но он у нас маленький взрослый, решил сам решать свои проблемы», — пояснила Юлия.

По ее словам, сын сначала сам покупал у шестиклассников вейпы, поэтому родители перестали давать ему средства на карманные расходы. В результате он взял в долг 300 рублей, и в школе с него начали «выбивать» эти деньги. Однако родителям мальчик ничего не рассказывал.

Юлия добавила, что администрация школы знала агрессоров и сразу назвала их фамилии во время ее визита. С понедельника ее сын перестал ходить в образовательное учреждение.

«Вчера мы были в больнице, сегодня идем писать заявление в полицию», — подчеркнула Юлия.

По ее словам, сын физически в нормальном состоянии, есть ушибы и гематомы, но шестиклассники также оказывали на него психологическое воздействие.

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28 апреля врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов рассказал «Известиям» об опасности курения вейпов. По его словам, из-за этого могут развиться симптомы EVALI, острого воспаления легких, которые могут привести к появлению патологических изменений в органах.

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