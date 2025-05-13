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Трамп прилетел в Саудовскую Аравию в рамках первого зарубежного турне

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Президент США Дональд Трамп приехал в Саудовскую Аравию в рамках первого государственного турне после того, как он занял должность главы государства еще в январе этого года. Об этом 13 мая проинформировал саудовский телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что глава США приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. В дальнейшем к нему также присоединится американская делегация, которая состоит из госсекретаря Марко Рубио, главы Пентагона Пита Хегсета и министра финансов Скотта Бессента.

Трамп будет в Саудовской Аравии с 13 по 16 мая. Планируется, что 13 мая он встретится с представителями руководства страны. Впоследствии президент США присоединится к саудовско-американскому инвестиционному форуму.

В рамках поездки делегация США займется расширением сотрудничества с аравийскими монархиями. Также Соединенные Штаты обсудят с Саудовской Аравией вопросы обороны и безопасности, среди которых будут рассмотрены ситуации в секторе Газа, Йемене, на Украине.

Как сообщает телеканал CNN, страну во время визита Трампа также посетит американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск. Он указан в качестве спикера инвестиционного форума.

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Ранее, 22 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп во время поездки на Ближний Восток с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию. В эти дни он также посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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