В столице пройдет чемпионат по рыбалке

С 31 мая по 8 июня в Москве проведут чемпионат по рыбной ловле. Соревнования организуют в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», рассказали организаторы.

Чемпионат пройдет в двух форматах: для профессионалов и для любителей. Турнир для спортсменов состоится 31 мая и 1 июня на территории заказника «Берег Москвы-реки» в районе Капотня. Профессиональные рыболовы сразятся за главный приз — сертификат на 1 млн рублей.

Соревнования для любителей состоятся 31 мая, 1, 7 и 8 июня. Ловить рыбу будут в трех столичных локациях: в парке «Музеон» на набережной Москвы-реки, на Большом Графском пруду в районе Вешняки и на Большом Чертановском пруду. На всех водоемах судьи будут определять по три победителя, которые получат ценные призы. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля.

В прошлом году Чемпионат собрал более 1,5 тыс. участников. В рамках соревнований среди профессионалов победу одержал Беслан Вороков, чей улов — более 24 кг — стал абсолютным рекордом турнира.

Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» входит в программу масштабного проекта «Лето в Москве» и охватывает более 30 площадок во всех округах столицы. Ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании со всей страны привезли в Москву свою продукцию, гостей также ждет насыщенная программа с мастер-классами и спортивными мероприятиями.