В Эстонии задержали осквернивших памятник советским воинам «Бронзовый солдат»
Сотрудники полиции Эстонии задержали вандалов, которые осквернили памятник советским воинам «Бронзовый солдат» на военном кладбище в Таллине. Об этом 13 мая сообщила начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер в интервью Delfi.
Вечером 8 мая сотрудники правоохранительных органов обнаружили на памятники граффити и начали по данному факту расследование. В тот же день полиция установила, что к акту вандализма причастны два человека.
По словам Тоатер, осквернившими монумент оказались двое подростков. Уточняется, что полиция уже взяла у них показания.
Глава оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер поделился, что за последние годы данный инцидент является третьим случаем хулиганства, произошедшим с данным памятником. 9 мая монумент привели в порядок.
Об осквернении памятника 11 мая сообщило издание Postimees. Уточнялось, что монумент изрисовали белой краской. По факту произошедшего было возбуждено дело о правонарушении.
2 апреля посольство РФ в Эстонии сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили памятники в честь советских моряков, солдат и офицеров, освобождавших республику от нацистских захватчиков, на Таллинском военном кладбище.