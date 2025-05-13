Захарова заявила о точечном ответе Польше на закрытие генконсульства РФ в Кракове

Россия точечно ответит на действия Польши после закрытия генконсульства РФ в Кракове, с соблюдением интересов государства. Об этом 13 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Сейчас мы отвечаем точечно на их вот эти неадекватные шаги. Отвечаем адекватно, отвечаем с учетом наших интересов. <… > В данном случае, когда они закрыли и объявили о закрытии генерального консульства России в Кракове, они, конечно, бьют по самим себе», — заявила она.

По словам Захаровой, подобные действия польских властей затрагивают в том числе и граждан республики.

Накануне глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил, что страна приняла решение о закрытии генконсульства РФ в Кракове. Сикорский уточнил, что закрытие связано якобы с актами диверсий. Тогда же вице-министр иностранных дел страны Хенрыка Мосциская-Дендыс заявила, что Польша признала российских дипломатов из генконсульства в Кракове персонами нон грата.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 мая заявил, что отношения между Россией и Польшей находятся в плачевном состоянии на фоне закрытие генконсульства РФ. Он уточнял, что сокращение дипломатического присутствия России на территории Польши является показателем того, что двусторонние отношения между странами становятся хуже.