В Москву с четверга придет краткосрочное потепление

Краткосрочное потепление придет в Москву с четверга. По данным синоптиков, в столице прекратятся ночные заморозки. К выходным в столице потеплеет до +20 °С, передает телеканал «Известия». В течение всей недели ожидаются осадки. С 19 мая вновь обещают небольшое похолодание. Дневная температура в Москве понизится на один-два градуса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.