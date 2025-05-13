Уиткофф уверен, что РФ хочет урегулировать конфликт на Украине мирным путем

Россия хочет мирным путем урегулировать конфликт на Украине. Об этом рассказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Breitbart News, опубликованном 12 мая.

«Я думаю, что россияне на самом деле хотят мирного урегулирования, и обе стороны пытаются понять, что это значит для них. Наша задача — собрать их в одной комнате и показать им, что альтернативы мирному урегулированию здесь плохи для всех. Это наша работа», — отметил он.

По мнению Уиткоффа, если Соединенные Штаты перестанут принимать участие в решении конфликта, это станет плохим результатом.

Уиткофф также назвал основные темы возможных переговоров между РФ и Украиной. По его мнению, они будут связаны с территориями, Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), использованием Киевом Днепра и выхода к Черному морю.

«Нет никакой сделки без подписи президента РФ Владимира Путина. Он лидер России, поэтому идея не разговаривать с ним — это то, против чего люди выступают. Я не понимаю эту логику. Нам нужно поговорить со всеми», — отметил Уиткофф.

В этот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о желании Франции, Великобритании и ФРГ продолжить конфликт на Украине. По его словам, основная цель этих государств заключается в том, чтобы добиться международной изоляции России.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил возобновить 15 мая прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. В тот же день его украинский коллега Владимир Зеленский ответил на это ультиматумом: он потребовал прекращения огня с 12 мая. В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Киев принять предложение Москвы незамедлительно, после чего украинский лидер заявил, что приедет 15 мая в Турцию на переговоры.