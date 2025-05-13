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Суд заочно приговорил экс-банкира Пугачева к 14 годам колонии

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Фото: ТАСС/Денис Гришкин
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Суд в Москве 13 мая заочно приговорил бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева к 14 годам лишения свободы за растрату 28,7 млрд рублей и злоупотребление полномочиями. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе судов столицы.

Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей и лишил права занимать управляющие должности в кредитных организациях на три года. Также с него взыскали более 28 млрд рублей в пользу потерпевшей стороны.

Сам экс-банкир с 2011 года проживает во Франции, где получил гражданство. В 2014 году его объявили международный розыск.

В апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы признал Пугачева и еще трех топ-менеджеров виновными в доведении банка до банкротства. По версии следствия, в 2008–2009 годах организованной группой было совершено хищение более 28 млрд рублей, принадлежащих Межпромбанку.

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В 2015 году Пугачев, сославшись на полученное им в 2009 году французское гражданство, инициировал международное арбитражное разбирательство против России с требованием выплатить ему $14,5 млрд. По словам экс-банкира, его права как французского инвестора нарушили. Однако суд иск отклонил.

24 октября 2018 года суд Лондона обязал Сергея Пугачева продать свой дом в британской столице стоимостью £8,9 млн (свыше $11,5 млн) для наращивания конкурсной массы кредитной организации.

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