Россия передала исследовательское судно «Профессор Гагаринский» Вьетнаму

Россия передала Вьетнаму исследовательское судно «Профессор Гагаринский». Корабль представляет собой лабораторию, аналогов которой в мире нет. Работать судно будет в Российско-Вьетнамском научном центре. Ранее судно под руководством российских моряков плавало к атомной станции «Фукусима», передает телеканал «Известия».

Ученые собирали у берегов Японии пробы воды. Судно обошло всё дальневосточное побережье, совершив 89 рейсов. На корабле несколько месяцев могут работать 23 члена экипажа и 17 научных сотрудников. Работать судно будет в совместном с Россией научном центре. Передачу корабля приурочили к 75 годам дипломатических отношений с Вьетнамом. Судно проследует из Владивостока в Хайфон, а по пути возьмет пробы воды.

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