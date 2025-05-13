В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры

В Государственной думе (ГД) хотят обновить дизайн купюры номиналом 100 рублей. Об этом 13 мая сообщил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду».

Он уточнил, что на купюре изображена карта России, однако в нее не включены новые регионы — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР, ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Он напомнил, что деньги вошли в оборот в 2022 году, до официального присоединения регионов к российской территории.

«Поскольку банкнота появилась раньше, изменения не успели отразить. <...> Мы предлагаем старый дизайн доработать. И менять старые купюры по мере их износа», — написал он в Telegram-канале.

В обращении к главе Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвире Набиуллиной, которое появилось в распоряжении «Известий», Гусев подчеркнул, что объективное отображение карты страны важно для жителей воссоединенных территорий и иных субъектов РФ, а также для российских военных.

Депутат отметил, что у Банка России много иных первостепенных задач, и предложил менять купюры по мере их износа. По его словам, это позволит обновить банкноты без лишних затрат.

Директор департамента наличного денежного обращения Центробанка Василий Прокофьев 7 апреля сообщил о рассмотрении Центробанком возможности добавления изображения флага РФ на новые банкноты. Он подчеркнул, что при разработке новой версии банкнот будут учтены предложения экспертов.