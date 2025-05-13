Маск опубликовал видео танцующего гуманоидного робота Optimus от Tesla

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск показал танцующего гуманоидного робота Optimus от Tesla. Соответствующее видео он выложил 13 мая в соцсети X (бывш. Twitter).

«Это снято в режиме реального времени», — отметил Маск.

По его словам, робот обучен с помощью подкрепления (RL). Этот метод основан на имитации процесса развития, исходя из совершаемых проб и ошибок. По словам Маска, крепления, которые можно увидеть на кадрах, установлены не для поддержания равновесия робота, а на случаи падения.

2 мая сообщалось, что глава DOGE продолжит работать в ведомстве, несмотря на сокращение присутствия в Белом доме. Благодаря работе Маска в США сократились лишние траты.