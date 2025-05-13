Кризис веры: немцы покидают протестантскую и католическую церкви

По данным официальной статистики, число верующих в Германии сократилось более чем на миллион человек — с 38,9 млн в 2023-м до 37,8 млн в 2024-м. Количество протестантов за последний год уменьшилось на 3,2 %, составив чуть менее 18 млн. Численность католиков опустилась ниже психологически важной планки в 20 млн и составила 19,8 млн. Это объясняется тем, что, по мнению части немецких христиан, местные религиозные конфессии всё больше отказываются от традиционных ценностей. Подробности — в материале «Известий».

«Стань смелым» и «Критическая белизна»

Евангелическая церковь Германии (EKD) представляет собой конфедерацию из 20 региональных протестантских церквей, объединяющую, если верить свежей статистике, около 18 млн верующих. Протестантизм пока остается основной религией в Северной, Восточной и Средней Германии, и голос церкви в этих регионах звучит еще достаточно громко. Но уже давно голос этот окрашен в тона «толерантности» — идеологии, ставшей в современной ФРГ господствующей.

Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte

Конкретно это выражается в том, что EKD отказалась от двух важных постулатов, предписывающих, что священство — удел мужчин, а однополые отношения — мерзость перед Господом (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Институт «женского пастора» введен Евангелической церковью Германии еще в начале 1990-х. Более того, женщина уже много лет является главой синода EKD — Анна-Николь Хайнрих. А в 2007 году EKD приняла декларацию «Укрепление надежности и ответственности», одобрившую однополые «партнерства». В 2013-м одна из конгрегаций, входящих в EKD, впервые «обвенчала» двух гомосексуалистов, а в настоящее время в рядах Евангелической церкви есть уже и гомосексуальные пасторы.

Последовательная пропаганда «толерантности», ведущаяся в стенах EKD, касается еще одной категории населения, которую Евангелическая церковь Германии сочла необходимым взять под защиту, — заполонивших страну мигрантов из третьего мира. Недавно в рамках церковного конгресса в Ганновере был проведен предназначенный для детей семинар «Стань смелым и сильным». Однако вход на это мероприятие оказался закрыт детям с белым цветом кожи. Параллельно провела еще и семинар «Критическая белизна», на который позвали как раз-таки только белых людей, но не всех, а лишь тех, кто «не подвержен расизму». В ходе мероприятия его участники должны были «критически оценить» свои «привилегии».

Фото: Global Look Press/Peter Gercke

Подобный подход вызвал у многих возмущение. «Не секрет, что многие немцы полагают, что как раз-таки беженцы и мигранты из третьего мира по факту стали в Германии привилегированной группой, немалому количеству представителей которой позволяют вести паразитический образ жизни за счет работников и налогоплательщиков из коренного населения. Конечно, многие мигранты честно пытаются интегрироваться в общество принявшего их государства, но многие отказываются от честного труда, сидят на пособиях, промышляют наркоторговлей, угонами машин, убийствами, кражами и изнасилованиями», — отмечает в разговоре с «Известиями» политолог Максим Рева. По его словам, в среде немцев растет раздражение таким положением дел, что и обусловило недавний электоральный успех партии «Альтернатива для Германии», предлагающей покончить с привилегиями для пришельцев.

А это точно церковь?

В EKD слепы и к тому факту, что за последние годы сотни миллионов христиан по всему миру подвергаются гонениям за свою веру — Евангелическая церковь Германии отказывается обсуждать это на каких-либо своих семинарах и прочих мероприятиях. И это всё больше раздражает критически настроенных прихожан. Как пишет издание Bild, верующие задаются вопросом: неужели отношение Всевышнего к людям зависит от цвета их кожи и этнического происхождения? Многие недовольны тем, что идея христианского универсализма о том, что все люди равны перед Богом, похоже, больше верхушкой EKD не воспринимается.

Член правого крыла фракции Христианско-демократического союза в бундестаге Гюнтер Крингс призвал церковь, чтобы она черпала свои послания из Священного Писания, а не из левой идеологии. «Разделение общества на меньшинства и отдельные группы не соответствует моему пониманию миссии церкви», — подчеркивает Крингс.

Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt

В апреле критику в адрес церкви высказала и другой политик ХДС — председатель бундестага Юлия Клекнер. Она, будучи, по ее словам, искренне верующей, озабочена тем, что церковь покидают всё больше людей, раньше являвшихся ее прихожанами. «Церковь не всегда дает ответы, которые нужны людям прямо сейчас. Церковь также не свободна от ошибок и скандалов», — полагает Клекнер. По ее мнению, порою та же EKD ведет себя не как религиозная конфессия, а как какая-нибудь НКО, навязывающая свое мнение по разным злободневным темам, но больше не интересующаяся «фундаментальными вопросами жизни и смерти». По словам Клекнер, прихожане не за это выплачивают церковную десятину.

Германские евангелисты настаивают, что на их мероприятиях участникам должны подаваться исключительно вегетарианские или веганские блюда. Это вызвало ярость германских мясников, жалующихся, что «святоши» ведут себя не как вероучители, а как заурядные либеральные активисты. Томас Ферстер, вице-президент Ассоциации отелей и ресторанов Баварии и по совместительству глава компании по производству колбасных изделий, язвительно подчеркивает: «Самозваные спасители погрязли в своей вере в то, что могут защитить человечество буквально от всего на свете». Ферстер напоминает, что в ФРГ всего полтора процента населения являются веганами и процентов десять — вегетарианцами.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Heike Lyding

Историк из Майнца Андреас Реддер говорит, что Евангелическая церковь всё чаще транслирует «настроения красно-зеленого пузыря» (намек на идеологию левых, то есть «красных» и аграрно-экологических «зеленых» партий). «Церкви в Германия не отражают широту мнений своих верующих и в то же время выступают с претензией на моральный абсолютизм», — жалуется Реддер. Это, по его словам, приводит к тому, что многие немцы всё больше и больше отворачиваются от церкви. С ответом на критику выступил вице-президент EKD Стефан Шейде: «Политика в буквальном смысле охватывает всё, что касается полиса, государства. Мы как церковь являемся частью этого и помогаем в выполнении библейского поручения «стремиться к лучшему для города». Мы не только берем на себя ответственность, но и чувствуем обязанность высказывать свое мнение по поводу проблем, которые может исправить хорошая политика». То есть церковь не собирается менять взятый ею курс.

Потенциальный пороховой погреб

Всё вышесказанное в равной степени относится и к католической церкви в Германии. Недавно, например, нашумел случай, когда католический священник из Баварии уволил алтарника, служившего при храме более 10 лет, обозвав его «нацистом». Он вменил ему в вину, что юноша сфотографировался с политиком от шельмуемой партии «Альтернатива для Германии» Максимилианом Крахом и фото опубликовал в интернете.

Правда, католичество всё еще отстает от протестантских церквей по степени капитуляции перед ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Многие протестантские конфессии уже «благословляют» «браки» геев и дают представителям секс-меньшинств священнический сан, но католики в большинстве своем к этому пока еще не вполне готовы. Тем не менее в мае 2015 года Центральный комитет германских католиков проголосовал за благословение однополых союзов. Позднее эту позицию поддержали несколько немецких католических епископов. В мае 2021 года CBC News сообщила, что католические священники в Германии годами тайно «благословляли» однополые союзы.

Фото: Global Look Press/Martin Schutt

Однако потом это начали делать уже совершенно открыто. 1 октября 2021 года значительное большинство немецких католических епископов и мирян, собравшихся на так называемый Синодальный путь (серия конференций, в ходе которых обсуждались как богословские, так и организационные вопросы), высказались за «благословение» однополых «браков». 11 мая 2022 года «благословение» таких «браков» было отслужено более чем в 100 католических церквях Германии, например в знаменитом кафедральном соборе в Магдебурге, — правда, тогда еще большинство епископов постарались уклониться от участия в этих церемониях. Но в марте 2023-го был проведен очередной «Синодальный путь», где большинство участвовавших епископов согласились «благословлять» гей-браки.

Фото: Global Look Press/Ole Spata

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что, по сути, руководство католической и протестантской церквей в Германии превратилось в обычных леволиберальных политиков. «Они обслуживают интересы транснациональных элит, от которых всё более зависят финансово и превратились в их инструмент. То, что тамошние церкви охотно обслуживают «повестку», свидетельствует о серьезнейшем кризисе западноевропейского христианства. Пока непонятно, смогут ли католики и протестанты преодолеть этот кризис, выбраться из него. Возникает вакуум, который заполняют прибывающие в Евросоюз мигранты из Африки и Азии. Вот они-то как раз в большинстве своем верующие-традиционалисты, цепко держатся за нормы ислама и с презрением смотрят на либеральных „христиан», поменявших веру отцов на «толерантность», которая в глазах мигрантов мерзость. Интегрироваться в систему этих «ценностей» пришельцы не хотят. И такое положение дел постепенно превращает Европу в потенциальный пороховой погреб, место будущего столкновения цивилизаций», — предсказывает Еремина.