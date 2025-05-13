Более 70 кг взрывчатки обнаружили росгвардейцы в замаскированном схроне в ЛНР

Более 70 кг взрывчатки обнаружили росгвардейцы в замаскированном схроне в ЛНР

2025-05-13T09:08:34+03:00

2025-05-13T09:08:48+03:00

2025-05-13T09:08:48+03:00

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