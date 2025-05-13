Росгвардия обнаружила более 70 кг взрывчатки в замаскированном тайнике в ЛНР

Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с взрывоопасными предметами около лесополосы в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Росгвардии в ходе отработки информации, поступившей от представителей ФСБ России и собственной безопасности ведомства, обнаружили тайник с взрывоопасными предметами в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что место нахождения взрывчатых веществ указала служебная собака после воздушной разведки местности. Также взрывотехник извлек из тайника секцию детонирующего кабеля для машины дистанционного разминирования массой более 70 кг.

По данным ведомства, предметы вывезли на специализированный полигон для ликвидации.

13 мая в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) ФСБ России обнаружила крупный схрон с иностранным вооружением, подготовленным для использования украинскими диверсантами. Уточняется, что в тайнике были обнаружены два пулемета западного производства, два американских противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) Javelin, ручные гранатометы производства стран НАТО, мины и гранаты.