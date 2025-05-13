Уиткофф назвал главные темы на переговорах по украинскому урегулированию

Основные темы переговоров между Россией и Украиной будут связаны с территориальным вопросом, Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), эксплуатацией Киевом Днепра и выходом к Черному морю. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Breitbart News, опубликованном 12 мая.

«Я надеюсь на это», — рассказал он, отвечая на вопрос, состоятся ли переговоры между РФ и Украиной в ближайшее время.

По словам Уиткоффа, если США уйдут в сторону от конфликта, то есть не захотят принимать участия в урегулировании и скажут, что страна старалась сделать всё для его предотвращения, то тогда это станет наихудшим результатом для всех. В данном случае задача США заключается в том, чтобы собрать в одной комнате обе стороны и продемонстрировать им, что альтернатива мирному урегулированию недопустима, так как плохо закончится.

Как отметил Уиткофф, вопрос ЗАЭС считается крайне важным в рамках переговоров из-за количества производства электроэнергии на станции.

«Я думаю, что основные проблемы здесь — это регионы, атомная станция, то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану», — рассказал он.

Представитель президента США Дональда Трампа также отметил, что никакой сделки не будет без одобрения российского лидера Владимира Путина. Соединенные Штаты также обсуждали урегулирование конфликта на Украине с советниками национальной безопасности из Великобритании, Франции, ФРГ и Италии, добавил он.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. В их рамках они поговорили о потенциальных российско-украинских контактах. Уточняется, что встреча между РФ и Украиной должна пройти в Стамбуле 15 мая.

С инициативой о прямых переговорах Путин выступил 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп призвал Украину незамедлительно принять предложение РФ, после чего украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что приедет на переговоры.