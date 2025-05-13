Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидер Сирии предложил построить в Дамаске башню Трампа
Мир
BI узнал о намерении НАТО изменить военную доктрину из-за превосходства РФ
Армия
ФСБ выявила крупный тайник с оружием украинских диверсантов в Курахово
Общество
Мирошник сообщил о шести погибших от ударов ВСУ за время майского перемирия
Мир
В некоторых районах Триполи из-за столкновений отключили электроэнергию
Культура
В прокат вышел фильм Marvel «Громовержцы*»
Экономика
Число студий в новостройках Москвы за год сократилось на 13%
Мир
Военные Тайваня впервые провели учения со стрельбой из реактивных систем HIMARS
Мир
Уиткофф назвал главные темы на переговорах по украинскому урегулированию
Экономика
В Приморье возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 121 млн рублей
Спорт
Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ
Мир
ЦАХАЛ сообщила об ударах по позициям ХАМАС в городе Хан-Юнис
Мир
Грушко указал на намерение стран ЕС затянуть конфликт на Украине
Мир
Посольство РФ не затронули вооруженные столкновения в Ливии
Общество
Хирурги РДКБ спасли лицо мальчика после наезда трактора
Общество
Общая площадь пожаров в Амурской области составила более 3 тыс. га
Мир
ФБР приказало своим агентам уделять больше внимания мигрантам
Сюжет:

Уиткофф назвал главные темы на переговорах по украинскому урегулированию

0
Фото: TASS/Pool/ABACA
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Основные темы переговоров между Россией и Украиной будут связаны с территориальным вопросом, Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), эксплуатацией Киевом Днепра и выходом к Черному морю. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Breitbart News, опубликованном 12 мая.

«Я надеюсь на это», — рассказал он, отвечая на вопрос, состоятся ли переговоры между РФ и Украиной в ближайшее время.

По словам Уиткоффа, если США уйдут в сторону от конфликта, то есть не захотят принимать участия в урегулировании и скажут, что страна старалась сделать всё для его предотвращения, то тогда это станет наихудшим результатом для всех. В данном случае задача США заключается в том, чтобы собрать в одной комнате обе стороны и продемонстрировать им, что альтернатива мирному урегулированию недопустима, так как плохо закончится.

Как отметил Уиткофф, вопрос ЗАЭС считается крайне важным в рамках переговоров из-за количества производства электроэнергии на станции.

«Я думаю, что основные проблемы здесь — это регионы, атомная станция, то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану», — рассказал он.

Представитель президента США Дональда Трампа также отметил, что никакой сделки не будет без одобрения российского лидера Владимира Путина. Соединенные Штаты также обсуждали урегулирование конфликта на Украине с советниками национальной безопасности из Великобритании, Франции, ФРГ и Италии, добавил он.

Второй сезон: могут ли РФ и Украина приблизиться к миру на встрече в Турции
На этой неделе в республике под разными предлогами планируют собраться все заинтересованные стороны

Ранее, 12 мая, сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. В их рамках они поговорили о потенциальных российско-украинских контактах. Уточняется, что встреча между РФ и Украиной должна пройти в Стамбуле 15 мая.

С инициативой о прямых переговорах Путин выступил 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп призвал Украину незамедлительно принять предложение РФ, после чего украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что приедет на переговоры.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025