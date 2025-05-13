В отношении главы минпромторга Новосибирской области завели уголовное дело

В Новосибирской области в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Андрея Гончарова возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью», — говорится в Telegram-канале.

По данным следствия, в период с мая 2023 года по январь 2024 года мужчина уменьшал количества товаров, которые поставлялись по госконтракту, а также незаконно производил оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму около 95 млн рублей.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по результатам материалов прокурорской проверки в отношении фигуранта и оперативно-разыскной деятельности УФСБ России.

17 апреля бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области заподозрили в превышении должностных полномочий. По предварительный данным, подозреваемый незаконно выплатил субсидии трем сотрудникам областного управления Росреестра в рамках реализации жилищной программы на сумму более 4 млн рублей, не имеющим права на получение данных выплат.