Министерство обороны России во вторник, 13 мая, опубликовало кадры освобождения военными группировки войск «Центр» поселка Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). На них видно, что в населенном пункте не осталось почти ни одной постройки: боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделали из Котляровки мощный укрепрайон.

Как указали в ведомстве, украинские военные построили в поселке множество блиндажей и огневых точек, скрытых в лесопосадках, из-за чего российским бойцам пришлось действовать в условиях ожесточенного сопротивления.

Однако, несмотря на массированные обстрелы и регулярные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, российские военные мелкими группами преодолели открытый участок местности и закрепились в лесопосадке.

Активному наступлению штурмовиков поспособствовала тщательная артподготовка района, в том числе удары большим количеством БПЛА разных типов по укреплениям украинских боевиков. В результате операторам FPV-дронов удалось выбить противника с позиций.

Об освобождении Котляровки Минобороны РФ сообщило 12 мая. Уточняется, что потери ВСУ составили свыше 440 военнослужащих. Кроме того, в ведомстве добавили, что российские бойцы нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки снарядов, складам хранения боеприпасов и беспилотников украинских боевиков, пунктам временной дислокации их подразделений и иностранных наемников в 129 районах.