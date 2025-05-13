Пять человек пострадали в результате ДТП в Югре

Пять человек получили ранения в результате ДТП, которое произошло на перекрестке в Нефтеюганском районе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО). Об этом 13 мая проинформировали в Госавтоинспекции ХМАО.

«В результате автоаварии водитель и три пассажира «ВАЗ», а также пассажир Nissan получили травмы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 12 мая на 12-м км автодороги Нефтеюганск — Левый берег реки Обь Nissan столкнулся с «ВАЗ». Согласно предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что легковой автомобиль на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу другому транспортному средству.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что из-за ДТП в Кондинском районе ХМАО получили ранения два водителя автомобиля. Мужчина, управляя Audi, нарушил правила расположения транспортного средства при встречном разъезде на дороге, из-за чего произошло столкновение с Fiat.