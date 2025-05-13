Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидер Сирии предложил построить в Дамаске башню Трампа
Мир
BI узнал о намерении НАТО изменить военную доктрину из-за превосходства РФ
Армия
ФСБ выявила крупный тайник с оружием украинских диверсантов в Курахово
Общество
Мирошник сообщил о шести погибших от ударов ВСУ за время майского перемирия
Мир
В некоторых районах Триполи из-за столкновений отключили электроэнергию
Культура
В прокат вышел фильм Marvel «Громовержцы*»
Экономика
Число студий в новостройках Москвы за год сократилось на 13%
Мир
Военные Тайваня впервые провели учения со стрельбой из реактивных систем HIMARS
Армия
Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО
Экономика
В Приморье возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 121 млн рублей
Армия
Российские военнослужащие уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР
Мир
ЦАХАЛ сообщила об ударах по позициям ХАМАС в городе Хан-Юнис
Мир
Гренландия возглавила Арктический совет от имени Дании
Мир
Посольство РФ не затронули вооруженные столкновения в Ливии
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ типа «Баба-яга»
Общество
Общая площадь пожаров в Амурской области составила более 3 тыс. га
Мир
ФБР приказало своим агентам уделять больше внимания мигрантам
Сюжет:

Мирошник сообщил о шести погибших от ударов ВСУ за время майского перемирия

0
Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За период майского перемирия в честь Дня Победы от атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли шесть человек и еще 23 пострадали. Об этом 13 мая в беседе с ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Ударами ВФУ были повреждены жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили, коммерческие объекты. Не удалось избежать жертв среди мирного населения», — отметил он.

По словам Мирошника, «наиболее вопиющие» атаки киевского режима были зафиксированы в Курской области. Он также добавил, что в населенном пункте Званое мужчина стал жертвой обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а в поселке Глушково в результате сброса авиационной бомбы погибла женщина.

Укрощение огня: почему Киеву выгодно сорвать трехдневное перемирие
И что тормозит украинское урегулирование

Накануне Мирошник заявил, что ВСУ на майские праздники атаковали территорию России, эпицентрами стали Белгородская и Курская области. Он уточнял, что при обстрелах украинские боевики применяли практически весь арсенал вооружений — от минометов до дальнобойных ракет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025