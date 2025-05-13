За период майского перемирия в честь Дня Победы от атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли шесть человек и еще 23 пострадали. Об этом 13 мая в беседе с ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Ударами ВФУ были повреждены жилые дома, медицинский транспорт, гражданские автомобили, коммерческие объекты. Не удалось избежать жертв среди мирного населения», — отметил он.

По словам Мирошника, «наиболее вопиющие» атаки киевского режима были зафиксированы в Курской области. Он также добавил, что в населенном пункте Званое мужчина стал жертвой обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а в поселке Глушково в результате сброса авиационной бомбы погибла женщина.

Накануне Мирошник заявил, что ВСУ на майские праздники атаковали территорию России, эпицентрами стали Белгородская и Курская области. Он уточнял, что при обстрелах украинские боевики применяли практически весь арсенал вооружений — от минометов до дальнобойных ракет.