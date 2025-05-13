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Артисты Большого Московского цирка выступили в Донецкой Народной Республике

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/Большой Московский цирк
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Большой Московский цирк с программой «И100 рия» с 27 апреля по 11 мая гастролировал в государственном цирке «Космос» в ДНР. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил официальный портал mos.ru.

Спектакль «И100 рия» рассказывает, как цирк менялся на протяжении многих лет, так как искусство идет в ногу со временем.

«Представление стало путешествием во времени, раскрывающим тайны циркового искусства нескольких эпох. Зрители смогли увидеть не только различные его жанры, но и этапы развития в России — от бродячего цирка ХIX века до времен расцвета в советское и нынешнее время», — говорится в заявлении.

Отдельно портал сообщил, что шоу посетило не менее 40 тыс. зрителей, а благотворительные шоу — 3,6 тыс. человек. Перед зрителями выступали акробаты, жонглеры, дрессировщики животных.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 27 марта заявил, что в прошлом году в столичных театрах прошло 259 премьер. По его словам, с 2013 года завершили строительство, реконструкцию, реставрацию и капремонт 103 зданий и помещений в 41 городском театре. Планируется до 2030 года в столице обновить еще девять зданий, включая Московский театр оперетты, театр «Эрмитаж» и Театр на Таганке.

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