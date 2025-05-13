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ЦАХАЛ сообщила об ударах по позициям ХАМАС в городе Хан-Юнис

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Фото: TASS/AP/Majdi Mohammed
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 13 мая, сообщила о нанесении удара по палестинскому движению ХАМАС в городе Хан-Юнис.

Израильская армия утверждает, что командно-контрольный центр движения находился в медицинском комплексе Насер.

«Террористы использовали этот комплекс для планирования и осуществления террористических атак против израильских мирных жителей и солдат <...> Высокопоставленные должностные лица ХАМАС продолжают использовать больницу для террористической деятельности, цинично и жестоко обращаясь с гражданским населением, находящимся в больнице и ее окрестностях», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

В результате удара был ликвидирован преемник главы правительства ХАМАС в секторе Газа и глава финансов и учреждений движения Исмаил Бархум.

По сообщению израильской армии, перед ударом были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению.

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Йеменское мятежное движение 9 мая нанесло удар по аэропорту Лод, известному в Израиле как Бен-Гурион, в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Военные силы Йемена сообщили, что их ракетные войска провели высокоточную военную операцию, направленную на аэропорт Бен-Гурион, расположенный в оккупированном регионе Яфа.

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