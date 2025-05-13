Артиллеристы ВДВ РФ уничтожили опорник ВСУ в пригороде Часова Яра

Артиллерийские расчеты Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили опорный пункт и пост запуска ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Часова Яра. Во вторник, 13 мая, Минобороны РФ показало кадры работы российских артиллеристов по опорному пункту противника и посту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Мы работаем в большей степени по автотранспорту [ВСУ]. [Нарушаем] подвоз БК (боекомплектов. — Ред.), продовольствия. Также работаем по опорным пунктам, по пунктам управления БПЛА», — сообщил старший номер расчета с позывным Буш.

Дальность и точность удара 152-миллиметрового орудия Д-20 позволяет поражать цели в тылу врага и атаковать опорные пункты противника, не приближаясь очень близко. Точные координаты целей передают артиллеристам разведчики, операторы дронов.

«Коллектив дружный у нас. С полуслова друг друга понимаем. Домой пока не собираемся — пока дело не доделаем до конца!» — подчеркнул номер расчета с позывным Кабан.

Артиллеристы проходят серьезную подготовку, имеют боевой опыт, способны быстро найти решение в непростой ситуации. Слаженная работа расчета показывает высокие результаты.

«Недавно был такой случай: подлетел FPV-дрон, мы его успешно сбили, чтобы наши парни отработали по вражеской цели. С нарезного оружия довольно-таки сложно сбить FPV-дрон, особенно если он на дальней дистанции. Но нам удается», — поделился старший группы прикрытия Игорь.

Ранее, 12 мая, в Минобороны РФ сообщили, что экипажи штурмовой авиации российской армии на самолетах Су-25 нанесли авиаудар по живой силе и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Атака была выполнена с применением авиационных ракет по заранее разведанным целям.