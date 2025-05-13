Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидер Сирии предложил построить в Дамаске башню Трампа
Мир
BI узнал о намерении НАТО изменить военную доктрину из-за превосходства РФ
Армия
ФСБ выявила крупный тайник с оружием украинских диверсантов в Курахово
Общество
Мирошник сообщил о шести погибших от ударов ВСУ за время майского перемирия
Мир
В некоторых районах Триполи из-за столкновений отключили электроэнергию
Культура
В прокат вышел фильм Marvel «Громовержцы*»
Экономика
Число студий в новостройках Москвы за год сократилось на 13%
Мир
Военные Тайваня впервые провели учения со стрельбой из реактивных систем HIMARS
Армия
Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО
Экономика
В Приморье возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 121 млн рублей
Армия
Российские военнослужащие уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР
Мир
ЦАХАЛ сообщила об ударах по позициям ХАМАС в городе Хан-Юнис
Мир
Гренландия возглавила Арктический совет от имени Дании
Мир
Посольство РФ не затронули вооруженные столкновения в Ливии
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения беспилотников ВСУ типа «Баба-яга»
Общество
Общая площадь пожаров в Амурской области составила более 3 тыс. га
Мир
ФБР приказало своим агентам уделять больше внимания мигрантам
Сюжет:

Артиллеристы ВДВ РФ уничтожили опорник ВСУ в пригороде Часова Яра

0
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Артиллерийские расчеты Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили опорный пункт и пост запуска ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Часова Яра. Во вторник, 13 мая, Минобороны РФ показало кадры работы российских артиллеристов по опорному пункту противника и посту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Мы работаем в большей степени по автотранспорту [ВСУ]. [Нарушаем] подвоз БК (боекомплектов. — Ред.), продовольствия. Также работаем по опорным пунктам, по пунктам управления БПЛА», — сообщил старший номер расчета с позывным Буш.

Дальность и точность удара 152-миллиметрового орудия Д-20 позволяет поражать цели в тылу врага и атаковать опорные пункты противника, не приближаясь очень близко. Точные координаты целей передают артиллеристам разведчики, операторы дронов.

«Коллектив дружный у нас. С полуслова друг друга понимаем. Домой пока не собираемся — пока дело не доделаем до конца!» — подчеркнул номер расчета с позывным Кабан.

Артиллеристы проходят серьезную подготовку, имеют боевой опыт, способны быстро найти решение в непростой ситуации. Слаженная работа расчета показывает высокие результаты.

«Недавно был такой случай: подлетел FPV-дрон, мы его успешно сбили, чтобы наши парни отработали по вражеской цели. С нарезного оружия довольно-таки сложно сбить FPV-дрон, особенно если он на дальней дистанции. Но нам удается», — поделился старший группы прикрытия Игорь.

Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области
По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

Ранее, 12 мая, в Минобороны РФ сообщили, что экипажи штурмовой авиации российской армии на самолетах Су-25 нанесли авиаудар по живой силе и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Атака была выполнена с применением авиационных ракет по заранее разведанным целям.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025