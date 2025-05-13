NI заявил о разрыве отношений между США и Украиной из-за Зеленского

Киев не сумел наладить контакт с новым главой Белого дома Дональдом Трампом и его администрацией, из-за чего в отношениях Украины и США произошел разрыв. Об этом 11 мая сообщил американский журнал The National Interest (NI).

«Украина не может позволить себе обращаться к Дональду Трампу так, как она обращалась к [бывшему американскому лидеру] Джо Байдену», — говорится в публикации.

Как указал автор статьи, перепалка в Овальном кабинете показала, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо изменить стратегию, так как тактика призывов не работает на Трампа.

11 мая президент России Владимир Путин выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Трамп призвал Украину незамедлительно принять предложение РФ, после чего Зеленский сообщил, что приедет в Турцию на переговоры с Путиным.