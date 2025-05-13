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Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанес удар по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом во вторник, 13 мая, сообщило Минобороны России.

Там уточнили, что авиаудар нанесли по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После подтверждения поражения пункта временного размещения ВСУ экипаж успешно вернулся на аэродром, добавили в военном ведомстве.

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Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц по минометным расчетам, бронетехнике и живой силе противника. Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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