Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанес удар по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом во вторник, 13 мая, сообщило Минобороны России.
Там уточнили, что авиаудар нанесли по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
После подтверждения поражения пункта временного размещения ВСУ экипаж успешно вернулся на аэродром, добавили в военном ведомстве.
Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц по минометным расчетам, бронетехнике и живой силе противника. Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).