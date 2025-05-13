Гренландия возглавила Арктический совет от имени Дании

Гренландия возглавила Арктический совет вместо Дании в знак перезагрузки отношений с королевством. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщила газета The Guardian.

«Дания должна была занять пост председателя, но в знак того, что Копенгаген пытается перезагрузить свои отношения с Гренландией — бывшей датской колонией, остающейся частью датского королевства, — председательство перешло к Гренландии», — говорится в материале.

Арктический совет требует консенсуса всех восьми арктических государств — США, России, Канады, Финляндии, Исландии, Норвегии, Дании, включая Гренландию и Швецию, — для принятия всех решений и заявлений, уточняет газета.

Ранее, 4 мая, президент США Дональд Трамп не исключил отправку американских войск в Гренландию. Также президент добавил, что подобная инициатива может быть предпринята с целью «заявления прав» на остров.

В декабре прошлого года Трамп заявил, что для США владение Гренландией и контроль над ней — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке острова у Дании в 2019 году, но получил отказ. В 2025-м Трампу также указали, что остров не продается и не будет, однако Дания может больше сотрудничать с США.

30 марта новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров. Он пояснил, что Гренландия никому не принадлежит. По его словам, «так было вчера, так есть сегодня и так будет в будущем».